Бастыркин поручил проверить траты Исаакиевского собора

Бастыркин поручил проверить траты Исаакиевского собора
Александр Бастыркин. Фото: СК РФ

По предварительным данным, необоснованно были потрачены более 200 миллионов рублей.

Председатель СК РФ Александр Бастыркин поручил проверить, на что администрация государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге потратила 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

На большие траты обратили внимание сотрудники федеральных каналов. Они считают, что музей позволяет себе необоснованные траты. Журналисты хотят знать, на что пошли миллионы. Есть мнение, что имеет место злоупотребление при реставрации музея.

Бастыркин хочет, чтобы органы выяснили, насколько обвинения обоснованы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Исаакия необоснованно получал зарплату на двух должностях. По данным проверки, в 2017 году директор Исаакиевского собора Юрий Мудров сократил количество сотрудников в музее.

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