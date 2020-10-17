В России нет дефицита противовирусных препаратов

Эксперты заметили большой спрос на лекарства в аптеках. При этом волноваться пока не о чем.

В России не замечено дефицита противовирусных лекарств. Их количество удается отслеживать благодаря системе маркировки, об этом пишет РИА Новости. В Минздраве РФ отметили, что в некоторых региона действительно наблюдается повышенный спрос на лекарства, но беспокоиться не о чем. При этом медицинские учреждения полностью оснащены.

Подчеркивается, что производителями препаратов является не только Россия, но и зарубежные страны.

«Достаточный объем также имеется на складах — как маркированного товара, так и не маркированного»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии опробуют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Напомним, что в начале октября тестирование российской вакцины началось в Белоруссии. Она стала первой страной, куда поступил российский препарат.