В Индии опробуют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

"Спутник-V", разработанный Центром имени Гамалеи способен обеспечивать иммунитет к коронавирусу до двух лет. Фото: pixabay.com

"Спутник-V", разработанный Центром имени Гамалеи способен обеспечивать иммунитет к коронавирусу до двух лет. Фото: pixabay.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories получили разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V» в Индии.

Как сообщает РБК со ссылкой на РФПИ, в Индии будут осуществлены контролируемые исследования, которые будут включать в себя испытания на безопасность и иммуногенность.

Также уточняется, что Россия поставит в Индию 100 млн доз вакцины, после того как «Спутник V» будет одобрена властями. Кроме этого, Индия сама сможет приступить к производству вакцины, так как, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, страна является ведущей по производству фармацевтических лекарств.

Напомним, что в начале октября тестирование российской вакцины началось в Белоруссии. Она стала первой страной, куда поступил российский препарат.

Сама «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной в России. Ее разработали в Центре Н.Ф. Гамалеи Минздрава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце ноября.