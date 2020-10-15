Мурашко: массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце ноября

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. Прививать препарат начнут в конце ноября или в начале декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра.

Отмечается, что крупная поставка вакцин от Covid-19 для массового применения препарата может начаться в конце ноября текущего года. Прививать вакцину от инфекции будут с учетом медицинских показаний. Кроме этого, будет определена категория граждан, которым можно проводить вакцинацию.

Напомним, что 15 октября в Санкт-Петербург поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 400 доз. Прививать препарат начнут медикам, которые работают в приемном покое и в «красных зонах». При этом вакцинация будет носить добровольный характер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве назвали условие госпитализации при коронавирусе.