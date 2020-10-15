В Минздраве назвали условие госпитализации при коронавирусе

Амбулаторное лечение коронавируса возможно, но при неэффективности на третьи сутки пациент должен направляться в стационар. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, проблемы, как правило, возникают у тех пациентов с коронавирусом, которые поздно поступили в стационары и имеют сопутствующие хронические болезни.

Как сообщили РИА Новости, Мурашко подчеркнул, что пациент должен направляться в стационар именно в этот срок, так как это влияет на исход болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, ученые предупредили о новой опасности коронавируса. Новый вирус может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.