Найдены новые симптомы коронавируса

Британское Министерство здравоохранения решило, что не будет вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19. Фото: pixabay

Британское Министерство здравоохранения решило, что не будет вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19. Фото: pixabay

Британские ученые назвали новые симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Daily Mail, этими признаками стали боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. В зависимости от возраста и особенностей организма они могут по-разному проявляться.

Британское Министерство здравоохранения решило, что не будет вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19. Власти считают, что это может перегрузить центры тестирования. Сейчас в Соединенном Королевстве официальными симптомами являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря обоняния.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали о необычных симптомах. Инфекция и ее влияние на самочувствие человека до сих пор до конца не изучены.