Сезон фонтанов в Петергофе завершается 18 октября

Государственный музей-заповедник «Петергоф» завершает сезон работы фонтанов, который в этом году был в два раза короче обычного из-за коронавирусных ограничений.

Сезон фонтанов закроют в воскресенье, 18 октября, без каких-либо торжественных мероприятий. Директор «Петергофа» Елена Кальницкая рассказала, что в этом году фонтаны радовали жителей и гостей Петербурга всего три месяца. Мероприятий не проводилось, а летние петровские дворцы и вовсе были закрыты. Директор напомнила, что музей в связи с пандемией начал работать и продолжает работать онлайн, передает ТАСС.

Фонтаны отключат в 19.00 мск. Они работали с 3 июля, хотя обычно их включают на два месяца раньше. Праздники фонтанов, как весенний, так и осенний, были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания царской резиденции Петергоф: 12 сентября «Петергоф» отметил его фейерверком и торжественным пуском фонтанов, который разрешили провести с посетителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптуры «Царского Села» готовят к зимнему сезону.