Скульптуры «Царского Села» готовят к зимнему сезону

Скульптуры &#171;Царского Села&#187; готовят к зимнему сезону
Царскосельские скульптуры утеплят к зиме. Фото: ГМЗ "Царское село"

Сотрудники музея-заповедника «Царское Село» начали подготовку к грядущей зиме. Скульптуры завернут в защищающие от холода короба и холстину.

Об этом рассказали в пресс-службе «Царского Села». В Екатерининском парке уже отправили на зимовку Мраморный фонтан и вот-вот начнут утеплять фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке, а также скульптуры на Гранитной террасе.

Следующими на очереди станут скульптуры у фасадов Екатерининского дворца, ваза у «Эрмитажа» и бюсты у павильона «Грот». Далее оденут «Девушку с кувшином», Нимфу и скульптуры Фрейлинского садика. А бюсты с Камероновой галереи до весны будут обитать в теплой застекленной части.

Отмечается, что перед началом зимы для некоторых скульптур создали новые футляры, чтобы туристы видели, какая скульптура находится под ними.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в «Царском Селе».

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