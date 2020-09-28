Геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в «Царском Селе»

Государственный музей-заповедник «Царское Село» запросил помощь у специалистов-геофизиков из Санкт-Петербургского горного университета, чтобы найти утраченную в годы войны статую.

Бронзовое изваяние Ниобеи — в греческой мифологии дочь Тантала, жена царя Фив Амфиона — до войны украшало Фрейлинский садик. Есть вероятность, что для спасения статуи от повреждений ее могли закопать в этом же саду.

Музей обратился к геофизикам, чтобы изучить садик способом, при котором не придется все перекапывать. Специалисты смогли бесконтактно определить, что в земле действительно находится массивный металлический объект, который как раз может быть бронзовой скульптурой Ниобеи.

Для того, чтобы достать его из-под земли, музей должен получить разрешение, позволяющее проводить работы на территории объекта культурного наследия.

Скульптура Ниобеи украшала Фрейлинский сад с 1790 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе Эрмитажа собирают огромную статую.