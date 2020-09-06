Во дворе Эрмитажа собирают огромную статую

Во дворе Эрмитажа собирают огромную статую
"Дошагался" - так подписал установку автор фотографии. Фото: instagram.com/reggie_raccoon/

Во дворе государственного Эрмитажа в воскресенье, 6 сентября, устанавливают большую скульптуру, соединяя ее массивные части между собой.

Фотографией процесса установки творческого экспоната поделился заведующий современного искусства музея Дмитрий Озерков в своем профиле в социальной сети Instagram. Отметил он и участников процесса. В профиле одного из них можно заметить фотографию некоторых фрагментов скульптуры — ног и туловища.

Озерков же назвал происходящее «новым триллером от Эрмитажа». Напомним, на следующей неделе в музее откроется новая выставка «Чжан Хуань. В пепле истории». Существует вероятность, что сегодняшние работы как раз являлись подготовкой к грядущему мероприятию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении испортивших фасад Эрмитажа вандалов возбуждено дело. Нарушители общественного порядка нанесли на стену здания надписи с помощью баллончиков с красками.

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