Собянин: число мигрантов в столице снизилось на 40% в 2020 году

В Москве было отмечено снижение количества трудовых мигрантов на 40%. Об этом завил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия-1».

Как отмечает Сергей Собянин, уменьшение трудовых граждан из других стран в Москве является проблемой, так как это влияет на рынок труда столицы. Особенно это касается числа сезонных рабочих в жилищно-коммунальной сфере.

«Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов», – добавил Сергей Собянин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Москва переманивает петербургских врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией. В столице предлагают 12 часовую рабочую смену в стационарах с коронавирусными больными и заработную плату в размере 200 тыс. рублей.