В Москве полиция начнет проверять пассажиров метро на наличие перчаток и масок

В столице с 19 октября сотрудники полиции и метрополитена будут проверять пассажиров на выполнение ограничительных мер, которые приняты для борьбы с распространением коронавируса. Связано это с тем, что в Москве увеличилось число заразившихся за последнее время.

Об этом департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале. Уточняется, проверки будут проходить абсолютно на всех станциях московского метро. Также состоятся профилактические рейды в вагонах.

Кроме этого, рейды пройдут в автобусах, электробусах, трамваях и во всех поездов МЦД.

В департаменте напомнили горожанам о том, что стоит соблюдать ограничительные меры, а также в случае плохого самочувствия или небольшого недомогания оставаться дома.

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