В Ульяновке ночью полыхали баня и сарай

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили баню. Вместе с постройкой вспыхнул сарай.

Возгорание случилось в воскресенье, 18 октября, на улице Морозова в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 23:46. К месту происшествия оперативно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как стало известно в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 38 квадратных метров. К 0:44 огонь был ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут. У машины обгорел отсек двигателя.