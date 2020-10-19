В Ульяновке ночью полыхали баня и сарай

В Ульяновке ночью полыхали баня и сарай
Спасатели потушили пламя. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили баню. Вместе с постройкой вспыхнул сарай.

Возгорание случилось в воскресенье, 18 октября, на улице Морозова в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 23:46. К месту происшествия оперативно выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как стало известно в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 38 квадратных метров. К 0:44 огонь был ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут. У машины обгорел отсек двигателя.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар ульяновка


 

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