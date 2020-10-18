Полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут

Вечер воскресенья, 18 октября, отметился пожаром в Приморском районе Петербурга. Там горел автомобиль.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что о пожаре стало известно около 23:20 18 октября. Пожар происходил на Аэродромной улице.

Выяснилось, что горит автомобиль ЗИЛ. Спасателям потребовалось десять минут, чтобы потушить его. У машины обгорел отсек двигателя.

«Сведения о пострадавших уточняются», — рассказали в региональном управлении МЧС.

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