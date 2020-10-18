Полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут

Полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут
На Аэродромной сгорела машина. Фото: панорамы "Гугл"

Вечер воскресенья, 18 октября, отметился пожаром в Приморском районе Петербурга. Там горел автомобиль.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что о пожаре стало известно около 23:20 18 октября. Пожар происходил на Аэродромной улице.

Выяснилось, что горит автомобиль ЗИЛ. Спасателям потребовалось десять минут, чтобы потушить его. У машины обгорел отсек двигателя.

«Сведения о пострадавших уточняются», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области тушили мансарду в частном доме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
машина мчс новости спб пожар приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москвичей заставят регистрироваться для входа в клубы и бары
Парки Петергофа потеряли больше половины посетителей из-за пандемии
Российские зрители потратили за выходные 26 млн, чтобы посмотреть «Довод»
На Плутоне заметили заснеженные горы
Полыхающий ЗИЛ на Аэродромной потушили за 10 минут
Два Volkswagen не смогли разъехаться на Парашютной
В Москве коронавирус забрал еще полсотни жизней
На Венере найден новый признак жизни