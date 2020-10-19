На Ленинском пьяный мигрант пырнул собутыльника и получил «уголовку»

В Петербурге алкогольное застолье закончилось поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, в квартире дома №125 на Ленинском проспекте. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними произошла ссора.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик схватил нож и пырнул им 50-летнего приятеля.

Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мстительный мужчина сжег иномарку своей экс-сожительницы на Загребском бульваре.