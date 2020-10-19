Мстительный мужчина сжег иномарку своей экс-сожительницы на Загребском бульваре

По подозрению в совершении поджога был задержан 55-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По подозрению в совершении поджога был задержан 55-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге легкового автомобиля. Выяснилось, что иномарка принадлежит его бывшей сожительнице.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, у дома №43 по Загребскому бульвару. Прибывшие на место полицейские установили, что сгоревший Volkswagen Polo принадлежит 52-летней женщине, проживающей в указанном доме. От огня также пострадала рядом припаркованная KIA Rio.

Как стало известно в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 55-летний гражданин одного из сопредельных государств, сожитель заявительницы.

Пару лет назад гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за подобную выходку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вежливый аноним и «люди в черном» трижды заминировали ТЦ «Галерея».