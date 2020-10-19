Вежливый аноним и «люди в черном» трижды заминировали ТЦ «Галерея»

В минувшие выходные правоохранители получили сообщение от некоего Никиты, который угрожал взорвать торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте. Злоумышленник даже описал свой план действий.

Мужчина придумал целый план, он якобы заложил первую бомбу, потом к зданию должны были подлететь дроны, а затем зашли бы люди в черных костюмах и расположили третью взрывчатку. Кроме того, он указал в письме ссылку на свою страницу в соцсети «ВКонтакте».

«Хорошего дня», — написал злоумышленник в конце сообщения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие сотрудники полиции осмотрели здание ТЦ, а также прилегающую территорию, но никаких взрывных веществ и устройств обнаружено не было.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры заявили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа».