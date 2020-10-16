Лжеминеры заявили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа»

Лжеминеры не найдены. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Лжеминеры не найдены. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Неизвестные отправили на электронную почту Василеостровского районного суда и гранд-отеля «Европа» сообщения о заминировании зданий взрывчатыми средствами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщения были отправлены 15 октября с 08:47 до 9:39 утра на электронные почты двух организаций: Василеостровского суда, который расположен по адресу Средний пр. ВО д.55 и гранд-отеля «Европа» на ул. Михайловская д.1.

Сотрудниками правоохранительных органов отсмотрено оба объекта на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. На месте зданий ничего не было обнаружено.

Отметим, что в ходе мероприятий было задействовано 14 сотрудников ОВД и 5 транспортных средств.

Эвакуация из зданий по решению администраций объектов не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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