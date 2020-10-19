Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

Актриса Кристина Асмус озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Она призналась, что материальная сторона работы ее мало волнует.

Об этом звезда рассказала в Instagram. Актриса просила поклонников задавать ей вопросы. Фолловеры спрашивали ее про хобби, предпочтения в еде, спорт и творчество.

Так, один из подписчиков спросил Асмус, смогла бы она принять участие в интересном проекте за “символическую зарплату”. Актриса ответила, что деньги для нее не являются решающим фактором, а также добавила, что всегда обсуждает этот вопрос в последнюю очередь.

«В театре я получаю меньше 22 тыс. руб. в месяц», — написала актриса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «заплаканная» Асмус развеселила подписчиков. На селфи у нее были сильно взъерошены волосы и размазан макияж.