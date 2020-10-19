Дорожники вышли на уборку снега в Петербурге

В Северной столице выпал первый снег. В понедельник, 19 октября, улицы Петербурга убирают 567 машин и 1182 дворника.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, городские дорожные предприятия переключились на зимний режим работы с 16 октября. Машины дежурят у опасных участков дорог, чтобы в случае необходимости оперативно выехать на выполнение работ по ликвидации скользкости. В случае необходимости применяются песко-соляные смеси и солевые растворы.

В течение минувшей недели, с 12 по 18 октября, ежедневно на городских дорогах работали порядка 540 единиц дорожной техники и почти 1100 работников. На мытье проезжих частей потратили почти 30 тыс. м3 воды и 121 литр специального шампуня. Только за выходные было использовано 5,7 тыс м3 воды и почти 20 литров шампуня.

Кроме того, за прошлую неделю с дорог Петербурга вывезли почти 3 тыс. тонн мусора и смета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти советуют водителям сменить резину на зимнюю: грядут снегопады и гололедица.