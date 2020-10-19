В Совбезе России предупредили об угрозе искусственных эпидемий

В российском Совете безопасности предупредили о возможном возникновении эпидемий из-за искусственно созданных вирусов.

В пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что связанные с коронавирусной пандемией события и их последствия могут говорить об возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими «опасными патогенными биологическими агентами».

В связи с этим члены Совбезы предлагают внести в стратегию национальной безопасности России возможные биологические теракты, в том числе вызванные искусственными инфекциями, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда закончится пандемия в России. При этом он заметил, что российские специалисты значительно продвинулись в лечении заболевания, изменив подходы ко многим видам терапии.