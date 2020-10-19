Паль не хочет больше сниматься в блокбастерах

Актер заявил, что не видит смысла в подобных проектах.

Актер Александр Паль рассказал, что больше не собирается сниматься в блокбастерах. Своими планами он поделился с РИА Новости.

Он отметил, что любит работать с Андреем Звягинцевым, Жорой Крыжовниковым, Борисом Хлебниковым и некоторыми другими режиссерами. Паль убежден, что вряд ли однажды поработает с иностранными кинематографистами. Дело в том, что они снимаются авторское кино о ментальном срезе народа.

Паль не хочет сниматься в блокбастерах, так как в этом не смысла. Единственное, что в них хорошего, это прибыль и успех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выбран актер на главную роль в приквеле «Игры престолов». Действия нового сериала разворачиваются за 300 лет до событий «Игры престолов».