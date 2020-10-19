Россиянам могут выплатить по 10 тыс. рублей на детей

Россиянам могут выплатить по 10 тыс. рублей на детей
Пока официального подтверждения информации нет. Фото: Baltphoto

Депутат считает, что нужно поддержать семьи во время пандемии коронавируса.

В России могут в третий раз выплатить по 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет. Об этом пишет PRIMPRESS. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что эпидемиологическая обстановка ухудшается, поэтому стоит поддержать россиян в непростой момент.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин распорядился, чтобы семьи с детьми получили выплаты в июне и июле. Федоров убежден, что у властей есть средства на поддержку граждан. Он думает также, что выплаты должны иметь постоянный характер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса. Документы в Минздрав подадут в начале декабря.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты детям пандемия правительство рф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На МКС сломался туалет и задымился пылесос
Спортсмены смогут получить налоговый вычет по НДФЛ
В Москве остановили пассажира метро без перчаток, он оказался преступником
В России резко подорожало подсолнечное масло
В Москве из-за коронавируса скончались еще 49 человек
БК «Зениту» отменили технические поражения
Россиянам могут выплатить по 10 тыс. рублей на детей
Заболотный рассказал о лучших моментах карьеры