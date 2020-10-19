Россиянам могут выплатить по 10 тыс. рублей на детей

Депутат считает, что нужно поддержать семьи во время пандемии коронавируса.

В России могут в третий раз выплатить по 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет. Об этом пишет PRIMPRESS. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что эпидемиологическая обстановка ухудшается, поэтому стоит поддержать россиян в непростой момент.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин распорядился, чтобы семьи с детьми получили выплаты в июне и июле. Федоров убежден, что у властей есть средства на поддержку граждан. Он думает также, что выплаты должны иметь постоянный характер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса. Документы в Минздрав подадут в начале декабря.