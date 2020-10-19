На МКС сломался туалет и задымился пылесос

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Фото: pixabay.com

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Фото: pixabay.com

Пока что некоторые неисправности устранить не удалось.

В российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет, система получения кислорода и пылесос. Об этом сообщает РИА Новости.

Инженеры считают, что неисправности могли произойти из-за отказа со стыковкой кабелей Иваном Вагнером. На данный момент удалось починить туалет, а с остальными проблемами справиться пока не могут. Экипаж в полном порядке и его членам ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью чайного пакетика. Из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, следует что специалисты попросили заклеить место предполагаемой утечки скотчем.