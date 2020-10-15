Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью чайного пакетика

На МКС найдено предполагаемое место утечки воздуха. Космонавты сделали это с помощью пакетика чая. Место утечки предлагают заклеить скотчем.

Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что они распределили пакетик чая в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры. После камеры зафиксировали движение чайного пакетика в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции.

Он уточнил, что у них есть кадры направления, в котором полетел пакетик, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.

Из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, следует что специалисты попросили заклеить место предполагаемой утечки скотчем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский космический корабль «Союз МС-17» за рекордное время достиг МКС.