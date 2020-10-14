Российский космический корабль «Союз МС-17» за рекордное время достиг МКС

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Фото: pixabay.com

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Фото: pixabay.com

Отечественный пилотируемый корабль «Союз МС-17» с российско-американским экипажем на борту добрался до Международной комической станции (МКС) и совершил стыковку с ней за чуть более чем три часа.

Прямую трансляцию полета в космос провел «Роскосмос». К модулю «Рассвет» «Союз МС-17» пристал в 11:49 мск, вылетев с байконурского космодрома в 8:45 мск. Соответственно, точное время полета составило всего 3 часа 4 минуты, что является абсолютным рекордом — как правило, путь до МКС составляет около шести часов.

Таких результатов удалось достигнуть, благодаря применению двухлитровой съемы полета для пилотируемых кораблей. Отметим, что предыдущий рекорд также установил отечественный грузовой корабль «Прогресс МС-15», который по аналогичной схеме добрался до МКС за 3 часа 18 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, почему на борту МКС полностью отсутствует алкоголь.