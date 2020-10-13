Космонавт раскрыл, почему на МКС нельзя пить алкоголь

Космонавт раскрыл, почему на МКС нельзя пить алкоголь
МКС. Фото: Pixabay

На Международной космической станции запрещаются любые спиртосодержащие вещества. В первую очередь, такие меры принимаются из соображений безопасности.

Об этом РИА Новости рассказал российский космонавт Александр Самокутяев, который занимает место депутата Госдумы.

По его словам, спирт на МКС не допускается даже в дезодорантах или туалетной воде. Газоанализаторы фиксируют спирт, даже если кто-то просто открыл флакон.

В этом случае сигнал передается на Землю, а на самой станции сразу отключаются системы очистки воздуха. Они перестают работать из-за паров алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что осенью этого года в российском модуле МКС обнаружили утечку воздуха. Отверстие, через которое происходила утечка, было размером от 0,6 до 0,8 миллиметра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алкоголь космонавт космос МКС спирт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Космонавт раскрыл, почему на МКС нельзя пить алкоголь
Вылет в турецкий Даламан из Петербурга задержали на полчаса
Диетолог рассказала, как правильно заедать стресс
Первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах
Выявлены пять стадий потребления у россиян во время пандемии
Главному тренеру хоккейного «Динамо» сделали операцию в Петербурге
Ученые создали новый антибиотик, в его основе – яд осы
Лечащий врач Трампа рассказал о результатах его теста на COVID-19