Космонавт раскрыл, почему на МКС нельзя пить алкоголь

На Международной космической станции запрещаются любые спиртосодержащие вещества. В первую очередь, такие меры принимаются из соображений безопасности.

Об этом РИА Новости рассказал российский космонавт Александр Самокутяев, который занимает место депутата Госдумы.

По его словам, спирт на МКС не допускается даже в дезодорантах или туалетной воде. Газоанализаторы фиксируют спирт, даже если кто-то просто открыл флакон.

В этом случае сигнал передается на Землю, а на самой станции сразу отключаются системы очистки воздуха. Они перестают работать из-за паров алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что осенью этого года в российском модуле МКС обнаружили утечку воздуха. Отверстие, через которое происходила утечка, было размером от 0,6 до 0,8 миллиметра.