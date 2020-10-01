В российском модуле МКС снова обнаружили утечку воздуха

Отверстие, через которое происходит утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, имеет размер от 0,6 до 0,8 миллиметра.

Площадь сечения негерметичной поверхности составляет 0,2 квадратных миллиметра. Об этом заявил руководитель полета отечественного сегмента МКС Владимир Соловьев. Прямую трансляцию переговоров с экипажем ведет НАСА. Соловьев, общаясь с россиянами на МКС, также добавил что, в свою бытность космонавтом, не раз «замазывал дырки» на орбитальной станции «Салют-7» и добавил, что они были даже больше, чем эта. Командир полета также посоветовал искать утечку воздуха в месте скопления конденсата.

Напомним, что впервые утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре прошлого года. Спустя год объемы исчезающего воздуха возросли впятеро. Исследования показали, что неполадка находится в российском отсеке. Специалисты утверждают, что ситуация не представляет опасности для экипажа МКС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» и Первый канал собираются снять художественный фильм на МКС.