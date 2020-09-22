«Рокосмос» и Первый канал снимут художественный фильм на МКС

&#171;Рокосмос&#187; и Первый канал снимут художественный фильм на МКС
Картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта. Фото: pixabay.com

«Роскосмос», Первый канал и киностудия Yellow, Black and White запускают уникальный проект: художественный фильм, съемки которого будут происходить на Международной космической станции (МКС).

В пресс-службе государственной корпорации сообщили, что съемочную группу оправят на борт МКС уже осенью 2021 года. Киношники отправятся в космос на отечественном корабле «Союз МС». Режиссером станет автор фильмов «Холоп» и «Салют 7» Клим Шипенко. Актера на главную роль, а также его дублера, которые полетят на Международную космическую станцию, определят при помощи конкурса.

Отметим, что ранее появилась информация о планах отправить на МКС Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Цель у них аналогичная — снять фильм. Сейчас об этом ведутся переговоры с НАСА и создателем SpaceX Илоном Маском. Их полет также намечен на 2021 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, на спутнике Юпитера хотят создать обитаемую базу.

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