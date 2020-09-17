Роскосмос: на спутнике Юпитера могут разместить обитаемую базу

Роскосмос: на спутнике Юпитера могут разместить обитаемую базу
Когда станут возможны первые длительные высадки на Луне, Марсе или Каллисто, Блошенко не уточняет. Фото: pixabay.com

Спутник Юпитера под названием Каллисто рассматривается российскими специалистами как наиболее подходящий объект для размещения обитаемой базы.

Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. По словам сотрудника Роскосмоса, спутник Каллисто является третьим, помимо Луны и Марса, местом в космосе, где было бы целесообразно создать пространство для обитания людей.

В частности, на Каллисто ученые обнаружили масштабные объемы водяного льда, а также незамерзающий океан. Исследователи полагают, что космическое тело, так же, как и наша планета, может иметь горячее ядро в центре, передает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые нашли доказательства попадания жизни на Землю из космоса. Об этом рассказал академик РАН Алексей Розанов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
космос роскосмос юпитер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о его бедственном финансовом ...
Роскосмос: на спутнике Юпитера могут разместить обитаемую базу
СК: перед смертью националист Тесак сознался в нескольких убийствах
В Петербурге на 10 лет отправили за решетку мужчину, убившего свою знакомую
Историки рассказали, как в Ленобласти охраняют уникальный оборонительный ...
В Петербурге следователи проверяют инцидент с 16-летним мигрантом, попавшим ...
Заведующей столовой в Петербурге грозит штраф после массового отравления ...
В школы Петербурга не пускают выздоровевших детей