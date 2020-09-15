Ученые из России нашли доказательства занесения жизни на Землю из космоса

Ученые из России нашли доказательства занесения жизни на Землю из космоса
Названы доказательства занесения жизни на Землю из космоса. Фото: pixabay.com

Российские ученые смогли найти доказательства зарождения жизни до появления нашей планеты, а также выяснили, как она появилась на Земле.

О новом исследовании рассказал академик РАН Алексей Розанов. Как сообщает РИА Новости, ученые нашли окаменелые микроорганизмы внутри древнего метеорита Оргей. Он упал во Франции в 1864-м году.

Только пять лет назад специалисты смогли сделать качественные снимки на микроскопах. Они стали доказательством панспермии – занесения жизни на Землю из космоса.

Ранее gazeta.spb.ru писала об открытии нового вида усатого тропического клопа. Его сделали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Ареалом обитания экзотического насекомого является остров Борнео в Юго-Восточной Азии. Открытие ученые СПбГУ сделали в составе международной группы исследователей.

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