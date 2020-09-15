Ученые из России нашли доказательства занесения жизни на Землю из космоса

Названы доказательства занесения жизни на Землю из космоса. Фото: pixabay.com

Названы доказательства занесения жизни на Землю из космоса. Фото: pixabay.com

Российские ученые смогли найти доказательства зарождения жизни до появления нашей планеты, а также выяснили, как она появилась на Земле.

О новом исследовании рассказал академик РАН Алексей Розанов. Как сообщает РИА Новости, ученые нашли окаменелые микроорганизмы внутри древнего метеорита Оргей. Он упал во Франции в 1864-м году.

Только пять лет назад специалисты смогли сделать качественные снимки на микроскопах. Они стали доказательством панспермии – занесения жизни на Землю из космоса.

Ранее gazeta.spb.ru писала об открытии нового вида усатого тропического клопа. Его сделали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Ареалом обитания экзотического насекомого является остров Борнео в Юго-Восточной Азии. Открытие ученые СПбГУ сделали в составе международной группы исследователей.