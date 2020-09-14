Ученые СПбГУ открыли редкий вид тропических усатых клопов

Ученые СПбГУ открыли редкий вид тропических усатых клопов
Tatupa grafei. Фото: spbu.ru

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли не встречавшийся ранее редкий вид усатого тропического клопа.

Ареалом обитания экзотического насекомого является остров Борнео в Юго-Восточной Азии. О научном достижении петербургских энтомологов сообщила пресс-служба вуза в понедельник, 14 сентября. Стоит отметить, что специалисты СПбГУ совершили это открытие в составе международной группы ученых.

Новый вид усатых клопов получил название Tatupa grafei. Насекомых относят к семейству слепняков, для человека они, к счастью, безопасны. Результатами научного исследования эксперты поделились в издании ZooKeys. В сообщении пресс-службы отмечают, что вторую часть названия, Grafei, клопы получили в честь профессора Улмара Графе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как брокколи связана с развитием диабета.

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