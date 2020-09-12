Ученые выяснили, как брокколи влияет на развитие диабета

Научные сотрудники провели исследование и выяснили, что употребление брокколи способно предотвратить развитие диабета, заболеваний сердца и онкологических заболеваний. Также регулярное употребление способствует долголетию.

Как сообщает журнал Lancet, среди хронических заболеваний, от которых регулярно умирают люди среднего возраста, присутствуют диабет, болезни сердца и рак. Человек не может полностью защитить себя от этих недугов, однако брокколи все же может снизить их развитие.

Учеными доказано, что брокколи имеет способность нормализовать давление, снимая напряжение в кровеносных сосудах. Это происходит из-за богатства питательных веществ в овоще.

Также брокколи содержит сульфорафан, который благоприятно действует на кровеносные сосуды, поврежденные высоким уровнем сахара в крови. Благодаря веществу организм вырабатывает больше ферментов, защищающих сосуды от вызванных гипергликемией повреждений.

Что насчет рака, то в брокколи было обнаружено соединение, которое воздействует на гены, запускающие программу клеточных мутаций, что ведет к образованию опухолей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали об опасности алкоголя для диабетиков.