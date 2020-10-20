Одаренные сироты из Ленобласти получат губернаторские стипендии

49 студентов государственных вузов будут получать повышенные стипендии за хорошую учебу.

В Ленинградской области будут губернаторскую стипендию будут получать 49 студентов-сирот. Речь идет об одаренных обучающихся, о чем сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В период с 1 сентября по 2020 года по 31 января 2021 года дети получат по 8 тысяч рублей в месяц за прилежную учебу. На эти цели из бюджета уже выделено 1,96 миллионов рублей.

Соответствующее распоряжение уже подписано главой Ленобласти Александром Дрозденко. Напоминаем, что повышенные стипендии детям-сиротам выплачивают с 2013 года.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что российским студентам могут поднять стипендии. Внести предложение о поднятии выплат студентам собирается Министерство науки и высшего образования. В настоящее время вопрос находится в разработке у специалистов.