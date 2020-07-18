Российским студентам могут поднять стипендии

Российским студентам могут поднять стипендии
Студенты. Фото: Pixabay

Право на социальные выплаты имеют бюджетные учащиеся вузов, которые получают знания на дневной форме обучения.

Внести предложение о поднятии выплат студентам собирается Министерство науки и высшего образования. В настоящее время вопрос находится в разработке у специалистов. Рассматривается вариант с увеличением стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда учащиеся смогут получать не 2980 рублей, как сейчас (средняя сумма по стране за 2019 год), а 12130 рублей. Эта сумма будет хорошим подспорьем для студентов, которые зачастую не могут полноценно совмещать работу и учебу, проходя обучение днем.

Государственные выплаты реализуются из стипендиального фонда. Его формируют, учитывая общее число студентов-бюджетников, учащихся на дневной форме. В связи с желанием поднять суммы выплат, будут необходимы вливания дополнительных средств из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты выбирают Петербург для путешествий по России.

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министерство науки мрот повышение стипендии


 

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