Студенты выбирают Петербург для путешествий по России

Студенты выбирают Петербург для путешествий по России
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стало известно, какие направления для путешествий выбирают студенты из России. Популярными среди зарубежных стали Пхукет, Бали, Лиссабон, Стамбул и Париж.

Согласно данным интернет-сервиса Biletix, для поездок по России студенты чаще всего выбирают Петербург, Москву, Сочи и Калининград. Речь идет о студентах 18-23 лет, сообщает RT.

В сервисе уточнили, что наиболее популярными рейсами для студентов стали внутренние. В 2020 году на них приходится 58 процентов продаж. А доля международных рейсов в этом году составила 42 процент.

В среднем студент-пассажир тратит на авиабилеты туда-обратно на рейсы по России 6,2 тыс. рублей, а на международные рейсы — 19,5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Луга попала в десятку популярных малых городов для путешествий зимой.

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