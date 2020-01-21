Луга попала в десятку популярных малых городов для путешествий зимой

Появился список самых популярных малых городов для экскурсионных поездок зимой.

Алушта и Бахчисарай в Республике Крым, Горячий Ключ в Краснодарском крае, Великий Устюг в Вологодской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Луга в Ленинградской области, Железноводск в Ставропольском крае, Кондопога в Республике Карелия, Сатка в Челябинской области и Истра в Московской области составили десятку популярных малых городов России (с населением менее 50 тысяч человек) для экскурсионного туризма в январе и феврале 2020 года.

На первом месте находится Алушта, вторую строчку занимает Бахчисарай, тройку лидеров замыкает Великий Устюг. Луга занимает шестое место в этом списке.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в малые города страны зимой на период от 1,3 до 5,5 ночи и тратят на аренду жилья в путешествии от 1,6 до 9,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в зимние выходные в Горячем Ключе, дороже — в Переславле-Залесском.

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