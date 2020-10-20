«Зенит» стартует в групповом раунде ЛЧ

Петербургским футболистам предстоит сыграть против бельгийского клуба.

«Зенит» и «Брюгге» встретятся сегодня, 20 октября, на стадионе в Санкт-Петербурге в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Известно, что несколько футболистов бельгийского клуба перед игрой получили положительные результаты теста на коронавирус, поэтому команда выступит в ослабленном составе. Несмотря на это, главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что «сине-бело-голубым» есть о чем переживать.

Специалист добавил, что отсутствие части игроков вряд ли повлияет на результат встречи, ведь «вся атакующая боевая мощь сохранилась», пишет МИР 24.

Напоминаем, что в Лиге чемпионов в этом сезоне дебютирует «Краснодар», которому предстоит сыграть против «Ренн».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом». У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.