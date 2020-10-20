В Петербурге ПРЦ-тест на коронавирус будет оплачивать по ОМС

Сейчас расходы покрываются за счет городского бюджета.

Власти Санкт-Петербурга отмечают, что бюджет Территориального фонда ОМС в текущем году увеличится на 1 миллиард 710 миллионов рублей. Губернатор Александр Беглов заявил, что эти средства нужно потратить на обеспечение работы медперсонала и на стимулирующие выплаты для врачей.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса медицине сейчас уделяется повышенное внимание. Нужно сделать все, чтобы «каждый рубль» расходовался эффективно. Беглов добавил, что с 2021 года анализ ПРЦ на коронавирус будет оплачиваться за счет средств фонда ОМС. До Нового года расходы покрываются за счет городского бюджета.

«С финансированием здравоохранения по линии ОМС в целом все стабильно»,

— заверил Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи в Петербурге зарабатывают в среднем 122 тысячи рублей. По его словам, в инфекционной больнице имени Боткина медики получают, в среднем, 192,5 тысячи рублей, а те, кто трудится в Покровской больнице, — 182,6 тысяч.