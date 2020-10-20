Глава Терфонда ОМС: врачи в Петербурге зарабатывают в среднем 122 тысячи рублей

Вероятно, речь шла только о зарплатах медиков, работающих в опасных зонах по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Вероятно, речь шла только о зарплатах медиков, работающих в опасных зонах по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Александр Кужель, выступая на заседании Правительства Петербурга, заявил, что средняя зарплата врачей в городе составляет 121,9 тысяч рублей.

Кужель привел в пример последние актуальные данные на 1 сентября 2020 года. По его словам, в инфекционной больнице имени Боткина медики получают, в среднем, 192,5 тысячи рублей, а те, кто трудится в Покровской больнице, — 182,6 тысяч.

Врачи, работающие в больнице Святого Георгия, зарабатывают 179,3 тысячи рублей, а в Госпитале ветеранов всех войн средняя зарплата среди медиков составляет 172,9 тысяч рублей. Также Кужель отметил, что средний медицинский персонал получает около 73,6 тысяч рублей, заработок младшего персонала составляет 63,2 тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирус с 2021 года включат в программу ОМС.