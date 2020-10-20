С января 2021 года тесты на коронавирус в Петербурге включат в программу ОМС

Со следующего года бесплатное тестирование на коронавирус станет быстрее и доступнее. Фото: pixabay.com

Со следующего года бесплатное тестирование на коронавирус станет быстрее и доступнее. Фото: pixabay.com

Во вторник, 20 октября, на заседании правительства Петербурга выступал глава территориального Фонда ОМС Александр Кужель, который, в том числе, ответил на вопросы, связанные с пандемией COVID-19.

Так, депутат Законодательного собрания от КПРФ Ольга Ходунова заявила, что жители Северной столицы массово жалуются на невозможность добиться тестирования на коронавирусную инфекцию в городских поликлиниках, тогда власти заверяют в обратном.

Руководитель Фонда, отвечая, объяснил, что исследования проводятся за счет бюджета, что может влиять на их доступность. С 1 января 2021 года тесты на коронавирус станут частью программы «Обязательное медицинское страхование» (ОМС), и тогда «мы предполагаем, что доступность этого исследования существенно вырастет», — заявил Кужель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское производство тест-систем на антитела к СOVID-19 закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудника.