Мосты в Петербурге перестанут разводить с 30 ноября

Сезон регулярной разводки мостов в Северной столице в 2020 году планируют завершить перед самым началом зимы.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», последняя разводка городских мостов состоится в ночь на 30 ноября. Однако дата завершения сезона разводки мостов может измениться — при резком похолодании могут закрыть водотоки по Неве. В таком случае разводка мостов будет ни к чему.

Также сообщается, что в декабре мосты будут подготавливать к зимнему периоду, для чего необходимо будет провести технологические разводки.

В Комитете по транспорту отметили, что навигация пассажирских судов по рекам и каналам Петербурга завершится в середине-конце ноября, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году из-за коронавируса навигация по рекам и каналам Петербурга открылась с 28 июня.