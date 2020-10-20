Мосты в Петербурге перестанут разводить с 30 ноября

Мосты в Петербурге перестанут разводить с 30 ноября
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сезон регулярной разводки мостов в Северной столице в 2020 году планируют завершить перед самым началом зимы.

Как сообщает пресс-служба «Мостотреста», последняя разводка городских мостов состоится в ночь на 30 ноября. Однако дата завершения сезона разводки мостов может измениться — при резком похолодании могут закрыть водотоки по Неве. В таком случае разводка мостов будет ни к чему.

Также сообщается, что в декабре мосты будут подготавливать к зимнему периоду, для чего необходимо будет провести технологические разводки.

В Комитете по транспорту отметили, что навигация пассажирских судов по рекам и каналам Петербурга завершится в середине-конце ноября, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году из-за коронавируса навигация по рекам и каналам Петербурга открылась с 28 июня.

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