Ирландия первой в ЕС вернула карантин из-за коронавируса

Ирландские власти возвращают полномасштабный локдаун в стране из-за активного роста заболеваемости коронавирусом. Ирландия стала первой из числа стран ЕС, которая возобновила тотальный карантин.

Как сообщает ВВС, в Ирландии объявили максимальный уровень эпидемиологической опасности по всей стране, в связи с чем с 21 октября вводится пятый, самый высокий уровень ограничений. Предполагается, что карантинные меры снимут не раньше, чем через полтора месяца.

В Ирландии закроют все непродовольственные магазины, музеи, галереи и другие учреждения культуры. Также жители страны в ближайшее время не смогут попасть в парикмахерскую, салон красоты и фитнес-клуб. Общепит же будет работать только навынос и на доставку.

Кроме того, жителям Ирландии запретят удаляться от дома более чем на пять километров, за исключением важных поездок. Школы и сады при этом продолжат работу. Молодожены смогут пригласить на свадьбу до 25 гостей. А на похоронах смогут собраться до 10 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не планируют закрывать на карантин магазины и общепит из-за Covid-19.