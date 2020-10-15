В России не планируют закрывать на карантин магазины и общепит из-за Covid-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что магазины и заведения общепита могут продолжать свою работу, но только при соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Дениса Мантурова.

Отмечается, что министр ответил на вопрос о работе сферы обслуживания в стране неоднозначно. Денис Мантуров сказал, что пока магазины и общепит могут продолжать свою деятельность.

При этом Денис Мантуров отметил, что во всех регионах России ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная, поэтому ответить на данный вопрос он затрудняется.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», – заявил Денис Мантуров.

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