В Роспотребнадзоре сообщили, как долго коронавирус может жить на купюрах и монетах

В Роспотребнадзоре сообщили, как долго коронавирус может жить на купюрах и монетах
Наличные могут оказаться крайнее заразными. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция может передаться человеку через бумажную купюру в течение суток. Вирус сохраняет свою инфекционность до 24 часов. А на поверхности монет Covid-19 может продержаться до 3 часов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, вирус на наличные денежные средства может попасть после контакта с уже зараженным человеком.

Отмечается, что за 1 час вирус теряет свою жизнеспособность на монетах в 100 раз. При этом с бумажными купюрами все намного сложнее. На них за 1 час вирус становится слабее только в 10 раз.

Наличные деньги могут стать источником распространения коронавируса, поэтому сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют обрабатывать руки мылом и антисептиком после каждого контакта с наличными. Также советуют использовать для оплаты товаров и услуг банковские карты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как коронавирус поражает органы человека.

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