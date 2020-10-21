В Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца

В Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приозерском районе Ленобласти задержали злоумышленников, с ножом напавших на учащегося колледжа.

Преступный инцидент произошел 15 октября у парадной одного из домов по улице Пограничника Гарькавого. Двое неизвестных нанесли несколько ножевых ранений 17-летнему юноше. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых. 36-летнего гражданина одного из сопредельных государств и 34-летнего жителя Выборгского района Ленобласти нашли в поселке Гречухино.

Задержанные уже были судимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают водителя, оставившего пассажирку без украшений и телефона.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание нападение


 

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