В Петербурге разыскивают водителя, оставившего пассажирку без украшений и телефона

В Невском районе Петербурга неизвестный водитель оставил пассажирку без украшений и телефона. Теперь мужчину разыскивают.

Инцидент произошел во вторник, 20 октября, у дома №19 по проспекту Солидарности. В отдел полиции обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что водитель, применив физическую силу, похитил у нее часы, мобильный телефон и браслет, после чего высадил ее и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти лжеполицейский с сообщником ограбили пенсионера на две тысячи.