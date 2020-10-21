ЗакС согласовал кандидатуру Маркова на должность первого заместителя правительства Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали назначение Романа Маркова на должность первого заместителя председателя правительства региона и на должность председателя комитета финансов.

Как сообщается в пресс-службе регионального правительства, в подчинении Романа Маркова останутся контролирующие функции и финансовый блок.

Напомним, что данную должность Роман Марков занимает в Ленинградской области с 2015 года. До этого, с 2013 по октябрь 2015 года парламентарий был вице-президентом Ленобласти, а также председателем комитета финансов. В целом, именно с 2013 года, Роман Марков начал свою работу в регионе, проработав до этого в администрации Сургута 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергея Харлашкина утвердили на должность нового зампреда правительства Ленинградской области.