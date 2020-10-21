ЗакС Ленобласти утвердил Харлашкина на должность нового зампреда правительства

Бывший глава петербургского КРТИ и «Метростроя» Сергей Харлашкин станет заместителем председателя правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту. Его кандидатуру в среду, 21 октября, согласовало областное Законодательное собрание.

Как уточняет пресс-служба регионального правительства, Харлашкин будет курировать работу дорожного комитета, комитета по топливной энергетике и управления по транспорту.

Отметим, что с 2014-го по 2019-й годы Харлашкин руководил петербургским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

С декабря прошлого года он стал врио генерального директора ОАО «Метрострой». После того, как бывший глава компании Николай Александров провел месяц в СИЗО и столько же под домашним арестом, акционеры назначили бывшего председателя смольнинского комитета гендиректором. Назначение тогда произошло на фоне заявлений Харлашкина об изменении контроля над компанией, а также о том, что 100% «Метростроя» должны принадлежать Петербургу.

Уже в августе этого года стало известно, что Харлашкин покидает пост, а обязанности генерального директора на себя временно примет главный инженер предприятия Алексей Старков.

Утверждалось, что заявление об увольнении он написал по собственному желанию. Известно, что незадолго до этого, супруга Александрова и совладелица «Метростроя» Ольга потребовала проведения внеочередного собрания акционеров. Она хотела обсудить, в том числе и кандидатуру генерального директора — Харлашкина предлагалось заменить на Константина Ерошенко. Увольнение Харлашкина было поддержано в середине месяца. Представители городского правительства выразили письменный протест этому решению, а акционеры в ответ пригрозили судом.