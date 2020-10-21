Машины на улице Шевченко оказались в воде из-за прорыва, движение ограничено 

В Петербурге на Васильевском острове устраняют последствия коммунальной аварии на улице Шевченко, где прорвало трубу с горячей водой.
Как уточнили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение об аварии специалисты компании получили днем в среду, 21 октября. На улице Шевченко от Малого проспекта Васильевского острова до Шкиперского протока ограничили движение транспорта.
«Производится ликвидация вытекания воды на поверхность», — уточнили в компании.
Уточняется, что здания перевели на резервную схему теплоснабжения.
В зоне вытекания вода оказались автомобили, внешних признаков повреждений у них нет.