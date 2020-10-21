Машины на улице Шевченко оказались в воде из-за прорыва, движение ограничено

Прорыв на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Прорыв на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге на Васильевском острове устраняют последствия коммунальной аварии на улице Шевченко, где прорвало трубу с горячей водой.

Как уточнили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение об аварии специалисты компании получили днем в среду, 21 октября. На улице Шевченко от Малого проспекта Васильевского острова до Шкиперского протока ограничили движение транспорта.

«Производится ликвидация вытекания воды на поверхность», — уточнили в компании.

Уточняется, что здания перевели на резервную схему теплоснабжения.

В зоне вытекания вода оказались автомобили, внешних признаков повреждений у них нет.

Ранее о прорыве на Васильевском острове сообщали очевидцы.